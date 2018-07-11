16:00 11 июля | Хоккей — НХЛ

Павел Варфоломеев: "Хочется поиграть в НХЛ, но давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина"


Нападающий "Металлурга" Павел Варфоломеев - о желании играть в НХЛ.

– В одном из интервью из ваших уст прозвучало, что мечтаете сыграть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. И не оставляете подобных мыслей на данный момент?

– (смеется). Давайте сначала попробуем выиграть Кубок Гагарина. Пока эта цель главнее. А что будет дальше – время покажет. Но не стану скрывать, мне очень хочется потом попробовать свои силы в лучшей лиге мира.

-  За кого болеете в НХЛ? Есть ли любимые команды или игроки?

– Когда время есть в ходе длинного сезона, иногда смотрю матчи НХЛ. Любимых команд особо нет.

23-летний хоккеист в прошлом сезоне провел 51 матч за "Югру" и набрал 25 (13+12) очков.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/424838/

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