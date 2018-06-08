Павел Колобков: "Восхищаюсь трудолюбием Овечкина, шедшего к Кубку Стэнли 13 лет"

Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских хоккеистов "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с победой в плей-офф НХЛ, назвав их "героями в глазах всего мира".

"Вашингтон" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ. Сегодня столичный клуб одержал четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии. Овечкин стал первым россиянином, выигравшим Кубок Стэнли, будучи капитаном команды.

- Поздравляю Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова с фантастической победой. Кубок Стэнли является самым желанным трофеем для любого хоккеиста, - цитирует Колобкова РИА Новости. - Я рад, что именно наши ребята стали настоящими героями в глазах всего мира. Александру понадобилось тринадцать лет, чтобы достичь заветной цели. Я восхищаюсь им, его трудолюбием и талантом.