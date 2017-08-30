Павел Дацюк: "Здорово, что "Ред Уингз" не вошли в восьмерку. Перезагрузка началась"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" заявил, что непопадание "Детройта" в плей-офф НХЛ в прошлом сезоне пойдет на пользу клубу. Напомним, российский нападающий с 2003 по 2016 год выступал за "Ред Уингз".

– Стоило вам уйти, как "Детройт" впервые за 25 лет не вышел в плей-офф.

– Дело же не в том, что в плей-офф не попали. В последние годы постоянно шли эти разговоры: попадет или не попадет. Сможет ли "Детройт" побиться за Кубок Стэнли – как будто и не волновало никого, говорили только о том, выйдет или нет. Так что здорово, что "Ред Уингз" не вошли в восьмерку. Перезагрузка началась. А то там такое давление было, когда 24-й раз подряд, 25-й выходили. Вроде как попали и вроде как задача уже и выполнена. Сейчас все это поменяется, давления не будет такого, и сразу станет видна главная цель. На самом-то деле всегда же надо бороться за Кубок, а не за выход в плей-офф. (Игорь ЕРОНКО)

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