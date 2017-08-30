Павел Дацюк: "Зарипову будет очень нелегко в НХЛ, многое будет зависеть от команды"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что карьера Даниса Зарипова в НХЛ зависит от того клуба, с которым он подпишет контракт. 36-летний россиянин был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.

– Как думаете, получится у Зарипова в НХЛ?

– Ему сначала надо подписать контракт. Будет ему очень нелегко, но он игрок высокого класса. Многое будет зависеть от того, в какую команду он попадет.

– Хотели бы видеть его в "Детройте"?

– Не лучший, наверное, для него вариант. Ему бы в "Вашингтон" или "Рейнджерс". В "Питтсбурге" тяжело ему будет – там уже есть два звена. А третье-четвертое – не для него. (Игорь ЕРОНКО)

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