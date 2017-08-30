Павел Дацюк: "У Свечникова хороший шанс закрепиться в "Детройте"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Андрей Свечников имеет хорошие шансы закрепиться в "Детройте". 17-летний россиянин в прошлом году перебрался в клуб НХЛ​, в котором дебютировал 3 апреля 2017 года.

– Федоров в свое время передал вам русское знамя "Детройта". Сможет ли Евгений Свечников стать тем, кто станет его держателем после вас?

– В 2002 году в каждой команде было минимум по одному русскому. Сейчас далеко не во всех они найдутся. Тяжело поэтому это знамя передавать. У Свечникова хороший шанс закрепиться в "Детройте", если он будет продолжать в том же русле, как сейчас. Но знаменосцем его пока не назовешь.

– Талантом он все же не обделен.

– Да, не обделен, но все-таки много талантливых игроков, которые почему-то не раскрываются. Мне кажется, талант и труд – они вместе идут. (Игорь ЕРОНКО)

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