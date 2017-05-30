Павел Дацюк: "Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде-2018"

Нападающий СКА Павел Дацюк выразил мнение, что Олимпиада-2018 станет менее интересной без участия хоккеистов, выступающих в НХЛ. По словам форварда, ему сложно в это поверить.

Ранее сообщалось, что лига приняла окончательное решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхане.

- Мне трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде. Надеюсь, все еще изменится, - сказал Дацюк. - Конечно, если это все-таки случится, Игры немного потеряют, станут менее интересными. Здорово, когда собираются лучшие и представляют свои страны. Так лучше и для болельщиков, и для хоккеистов. Давайте верить в лучшее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Гэри Беттмэн: "Игроков НХЛ не будет на Олимпиаде. Это окончательно"