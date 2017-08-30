Павел Дацюк: "Мечтать о золоте в Пхенчхане раньше времени – нет смысла"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что не зацикливается на поражениях на Олимпийских играх. Также он не хочет забегать вперед и рассуждать о шансах на победу на Играх в Пхенчхане.

– После Ванкувера-2010 вы говорили, что боль сидит в вашем сердце. Пхенчхан – последний шанс ее унять?

– Семь лет прошло, еще и Сочи после Ванкувера был, много всего происходило. Все эти Олимпиады, которые были – они ведь забываются. Если не было на них никаких достижений – стараюсь сразу их забыть. Не знаю, чего вы за Ванкувер зацепились. Давно это было.

– Если золото все-таки удастся взять – станет это отплатой?

– После Олимпиады и поговорим об этом. Мечтать о чем-то раньше времени – нет смысла. (Игорь ЕРОНКО)

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