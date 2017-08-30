Павел Дацюк: "Хоккей сильно изменился, раньше у вратарей были очень большие "уши"

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью "СЭ" признался, что даже на тренировках в "Детройте" было сложно обыграть Никласа Лидстрема. Также он считает, что сейчас вратари стали крупнее, поэтому стало сложнее забивать.

– Лидстрема часто на тренировках обыгрывали?

– Его вообще тяжело обыграть было. Он очень здорово катался, очень здорово читал игру и понимал хоккей. Его если и обыгрывали, то только потому что на него многое возлагалось, по 30 минут в каждом матче на льду проводил, и под конец сезона просто мог быть уставшим. Тогда еще могли обыграть, и то – очень редко.

– Микки Редмонд, бывший игрок "Детройта", комментирующий сейчас матчи "Ред Уингз", давал вам как-то совет бросать вратарю под ухо. До сих пор следуете?

– Хоккей сильно изменился. Он такой совет на самом деле давал. И я после этого совета сразу забил гол. Вот только когда Микки играл, у вратарей были очень большие "уши" (пространство над плечом. – Прим. "СЭ"). А вратари все крупнее и крупнее, экипировка другая, и сейчас это уже "ушки", малюсенькие щелочки. Или вообще – даже нет этих щелочек. Но если есть шанс – туда неплохой вариант бросить. Правда, бросать надо очень точно. (Игорь ЕРОНКО)

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