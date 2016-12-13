Павел Дацюк: "Думаю, НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду"

Нападающий сборной России Павел Дацюк считает, что НХЛ все-таки отпустит игроков на Олимпиаду-2018. Форвард СКА отметил, что продолжает следить за заокеанской лигой.

– СКА мог бы конкурировать на равных в НХЛ?

– Тяжело сравнивать и я бы не хотел этого делать. Думаю, уровень НХЛ посильнее.

– Нас интересует СКА. Что будет, если его запустить в НХЛ?

– Давайте запустим и посмотрим.

– Следите за "Детройтом"?

– Я смотрю, конечно, общаюсь, переписываюсь.

– А за "Аризоной" следите?

– Если только вы попросите, тогда буду следить.

– У вас ведь контракт с этой командой?

– У меня со всеми контракт.

– Что говорят ваши друзья из "Детройта" о том, что их могут не пустить на Олимпиаду? Насколько это отразится на уровне хоккея?

– Я думаю, всех пустят. Договорятся. А если не пустят – то Олимпиада проиграет по уровню и ажиотажу. Думаю, многие хоккеисты с удовольствием поедут на Олимпиаду и будут играть за свои сборные. Это было бы правильно.

– НХЛ тоже проиграет, если не отпустит хоккеистов на Олимпиаду?

– Я думаю, и они проиграют, и все, а больше всего – болельщики. Это то, ради чего мы играем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)