Павел Дацюк: "До меня еще не дошло, насколько включение в Топ-100 игроков НХЛ серьезное признание"

Нападающий СКА Павел Дацюк, комментируя свое попадание в список 100 лучших игроков НХЛ в истории лиги, поблагодарил своих бывших партнеров по "Детройту". Форвард отметил важность этого достижения.

– Знаете, хоть мне и посчастливилось поставить конечную точку в тех красивых голах, которые здесь показали, без моих партнеров ни один из них забить бы не получилось, – приводит официальный сайт НХЛ слова Дацюка. – Еще хотел бы сказать большое спасибо за понимание и тренерскому штабу СКА, и менеджменту клуба и болельщикам – за то, что отпустили меня на это мероприятие.

До конца жизни буду благодарен им за то, что так душевно отнеслись к моему включению в этот список. Находясь здесь, стараюсь насладиться каждой минуткой. Потому что понимаю, что эти маленькие каникулы вот-вот закончатся, и придется идти обратно работать. Чем я с удовольствием и займусь.

До меня и самого еще не дошло, насколько это серьезное признание и достижение. Вы и сами только что отметили, что у меня нет такого количества голов и очков, как у некоторых из тех, кого не включили в эту сотню. Конечно, это очень заметный жест, так что поверьте: я очень ценю это признание и вообще отношение ко мне всех вокруг. Вот это отношение людей: то, что меня вообще взяли здесь в команду, и вся помощь на протяжении карьеры, и поддержка болельщиков – в этом, наверное, и заключаются мои главные достижения.