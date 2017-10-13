23:48 13 октября | Хоккей — НХЛ

Павел Дацюк: "Болельщику "Детройта", бросившему на лед осьминога, нельзя запрещать ходить на матчи"


Нападающий СКА Павел Дацюк в интервью "СЭ" отметил, что болельщик "Детройта", выбросивший осьминога во время первого матча клуба на новой арене, поступил правильно. Напомним, что форвард выступал за "крыльев" с 2001 по 2016 год.

- "Детройт" сыграл на новой арене и один болельщик, несмотря на запрет, выбросил на лед осьминога.

- Правильно!

- Но ему хотят запретить ходить на матчи.

- Такого быть не должно. Он выразил свои эмоции. Осьминог - это талисман "Детройта". Думаю, договорятся и этот болельщик еще не раз придет на матчи. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Отметим, что бросание на лед осьминогов является давней традиция фанатов "Детройта".

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Материалы других СМИ
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