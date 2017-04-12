Павел Буре: "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли"

Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре выразил мнение в интервью "Известиям", что "Вашингтон" Александра Овечкина как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли. Он отметил большой вклад российского капитана столичной команды в успехи команды.

– Мне кажется, что в этом году "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли, – подчеркнул Буре. – Многое будет зависеть от полуфинала Восточной конференции, где клубу, скорее всего, будет противостоять "Питтсбург". Что касается Овечкина, то он внес большой вклад в первое место команды в регулярном сезоне. Снижение его результативности, думаю, связано с тем, что он стал больше играть на партнеров.