Павел Буре: "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли"

Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре выразил мнение в интервью "Известиям", что "Вашингтон" Александра Овечкина как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли. Он отметил большой вклад российского капитана столичной команды в успехи команды.
– Мне кажется, что в этом году "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли, – подчеркнул Буре. – Многое будет зависеть от полуфинала Восточной конференции, где клубу, скорее всего, будет противостоять "Питтсбург". Что касается Овечкина, то он внес большой вклад в первое место команды в регулярном сезоне. Снижение его результативности, думаю, связано с тем, что он стал больше играть на партнеров.
Искремас
Близок он был в 98-ом.
07:34
poloskun
С 86-го болею за Вашингтон, и не помню близости. Ноль кубков. Каркает Пабло.
07:19
oleg.bob
Чушь! Ещё не начался плей-офф, а уже близок!
06:59