06:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Павел Буре: "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли"

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Чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре выразил мнение в интервью "Известиям", что "Вашингтон" Александра Овечкина как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли. Он отметил большой вклад российского капитана столичной команды в успехи команды.

– Мне кажется, что в этом году "Вашингтон" как никогда близок к завоеванию Кубка Стэнли, – подчеркнул Буре. – Многое будет зависеть от полуфинала Восточной конференции, где клубу, скорее всего, будет противостоять "Питтсбург". Что касается Овечкина, то он внес большой вклад в первое место команды в регулярном сезоне. Снижение его результативности, думаю, связано с тем, что он стал больше играть на партнеров.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/680594

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Искремас

Близок он был в 98-ом.

07:34

poloskun

С 86-го болею за Вашингтон, и не помню близости. Ноль кубков. Каркает Пабло.

07:19

oleg.bob

Чушь! Ещё не начался плей-офф, а уже близок!

06:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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