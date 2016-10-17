05:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Павел Буре: "В этом сезоне внимание защитников к Панарину будет совсем другое"

0
0
0

Знаменитый российский хоккеист Павел Буре подчеркнул в интервью "Известиям", что предстоящий сезон будет определяющим в карьере форварда "Чикаго" Артемия Панарина. Он выразил надежду, что результативность россиянина останется высокой.

– Сможет ли Артемий Панарин повторить свои достижения прошлого сезона? – вопрос Буре.

– В прошлом сезоне он был новичком и у него были одни задачи. Теперь он полноценный лидер команды и внимание защитников к нему будет совсем другое. Второй–третий сезоны определяющие в карьере хоккеиста за океаном. Я надеюсь, что результативность Панарина останется на прежнем уровне. Он много работает над собой и наверняка не потеряет голову после навалившейся популярности.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/638147#ixzz4NJ2pttms

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ