Павел Буре: "У каждого поколения было и есть 10 - 20 великих игроков, но Гретцки - это отдельно стоящая величина"

Легендарный российский хоккеист Павел Буре считает, что у каждого поколения есть несколько великих игроков. Тем не менее он отдельно от всех поставил бы Уэйна Гретцки, который является самым результативным игроком НХЛ с 2857 очками.

- Кросби и Овечкина принято считать лицами хоккея целого поколения, постоянно их сравнивать, но я считаю, что почти у каждого поколения было и есть от 10 до 20 великих игроков, - написал в своей колонке на официальном сайте НХЛ Буре. - Разве Евгений Малкин или Патрик Кейн чем-то хуже Овечкина и Кросби? Только Гретцки я бы выделил в совершенно отдельно стоящую величину. Суперзвезды забивают по 50. Гретцки в одном сезоне забил 92. А по очкам за карьеру опережает ближайшего преследователя, Яромира Ягра, почти на тысячу, хотя в отличие от последнего закончил играть в НХЛ в 38 лет. Ни до, ни после Гретцки таких игроков не было, и едва ли когда-нибудь будут.

Так сложилось, что пока и Овечкин, и Кросби, и оба Седина, и Доун проводят свои карьеры, ни разу не сменив команду. Делает ли это каждого из них более великим? Не знаю, потому что большинство игроков меняют команды не по своей воле, и это уж как у кого сложится. Я считаю, что на каждую личность надо смотреть шире, не замыкаться на одних только голах и очках. Здесь опять же приведу пример великого Гретцки, который сначала сотворил нечто невероятное в "Эдмонтоне", а потом, придя в "Лос-Анджелес", прославил хоккей в Калифорнии. Можно сказать, дал ему новую жизнь. Уверен, что если бы Уэйн не отыграл почти восемь лет за "Кингз", в этом штате попросту не было бы того хоккейного рынка, какой есть сейчас. И, вполне вероятно, не было бы такого количества новых клубов НХЛ, появившихся в Калифорнии в результате созданного им хоккейного бума. Так что в этом смысле у каждого свой путь.