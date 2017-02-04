Павел Буре: "Топ-100 игроков НХЛ навсегда останется таким"

Легенда мирового хоккея Павел Буре в своей колонке специально для официального сайта НХЛ поблагодарил лигу за включение в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Он отметил важность этого достижения.

– Большое спасибо НХЛ, лично Гэри Беттмэну и всем тем людям, которые голосовали за мое включение в сотню лучших игроков в истории лиги, – приводит официальный сайт НХЛ слова Буре. – Гэри сам позвонил мне несколько месяцев назад, поздравил и подробно объяснил, насколько серьезной была комиссия, выбиравшая эту сотню.

58 человек из разных стран долгое время работали в секрете от всего мира и, насколько я понял, даже друг от друга, составляя каждый свой список 100 лучших. И я, пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить всех ребят, знакомых мне как лично, так и заочно, с включением в Топ-100. Уверен, что все они гордятся этим не меньше меня самого.

Такого списка никто прежде всерьез не составлял, проект Топ-100 – первая подобная инициатива в истории. По сути, это закрытый клуб, который пополнению не подлежит. Новых людей в него принимать уже не будут. Наоборот, количество живых его членов будет только уменьшаться. Другие престижнейшие клубы – такие, как Зал хоккейной славы, – ежегодно пополняются новыми членами, что, конечно же, не умаляет их достоинств, потому что входящие в него хоккеисты – великие по определению. Но Топ-100 уже навсегда останется таким, каким его объявили в Лос-Анджелесе 27 января 2017 года. И для меня это огромная, просто наивысшая честь – находиться рядом с величайшими хоккеистами в истории, начиная с 1917 года.