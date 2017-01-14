Павел Буре: "Теперь у Овечкина взяты все суперзвездные высоты"

Легендарный российский хоккеист Павел Буре считает, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин добился всех суперзвездных достижений. 31-летний россиянин на этой неделе преодолел планку в 1000 очков за карьеру и стал четвертым российским игроком, кому это удалось сделать в НХЛ.

- В НХЛ не первое десятилетие существуют определенные негласные стандарты, каждый из которых можно считать суперзвездным достижением: 50 голов или 100 очков за сезон, 500 голов или 1000 очков за карьеру, - написал в своей колонке на официальном сайте НХЛ Буре. - Теперь у Овечкина взяты все эти высоты. Выводы каждый из вас может сделать из этого сам. Не люблю кого-то из своих коллег-хоккеистов чрезмерно захваливать или, наоборот, ругать, так что пытаться определять место Овечкина в истории не стану, да и сама его карьера еще далека от завершения. Но сам факт, что теперь россиян, набравших больше 1000 очков в НХЛ, стало четверо – большое событие для нашего хоккея.

Среди тех, кто преодолевал знаковые рубежи в карьере, случайных людей нет. Особенно это касается 500 голов и 1 000 очков. Вдумайтесь: чтобы достичь этих цифр, необходимо 10 лет подряд каждый год забивать по 50 и набирать по 100, что практически невозможно. Альтернатива - выступать в НХЛ очень долго и на очень высоком уровне. А для этого и травм надо избежать, и вообще многое должно в карьере сложиться. Даже играя в одном звене с Уэйном Гретцки, невозможно сесть ему на шею и набрать тысячу очков, будучи посредственностью.