Павел Буре: "Связка Кучерова со Стэмкосом претендует на звание лучшей в НХЛ"

Бывший нападающий "Флориды" Павел Буре отметил, что форвард "Тампы" Никита Кучеров в начале сезона превзошел сам себя. Также экс-игрок сборной России подчеркнул, что связка Кучерова со Стивеном Стэмкосом может стать лучшей в НХЛ.

– Статистика Кучерова на старте сезона — великолепная, — приводят "Известия" слова Буре. — Никита на протяжении всех сезонов в "Тампе" демонстрирует высокую результативность, но сейчас он превосходит сам себя и проводит самый безупречный регулярный чемпионат в своей карьере в США. А их связка со Стэмкоксом претендует на звание лучшей в НХЛ.

Напомним, Кучеров и Стэмкос возглавляют гонку бомбардиров. На счету россиянина 30 (16+14) очков, у канадца - 31 (8+23).