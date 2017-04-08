Павел Буре: "Слова Овечкина вызывают симпатию"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ и сборной России Павел Буре поддержал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде-2018 несмотря на решение НХЛ. Ранее руководство лиги решило не делать паузу на Игры, впервые с 1994 года. Овечкин заявил, что в любом случае поедет на Олимпиаду.

- Знаю, что Александр Овечкин остался при своем, заявив, что поедет на Игры несмотря ни на что, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Буре. - Это вызывает симпатию: Саша - патриот, для которого выступления за сборную страны очень важны. Правда, не понимая пока всех нюансов, никто не знает наверняка, сможет ли он вообще там выступить. Но если даже сможет, я надеюсь, что его партнеры по "Вашингтону", которых он в середине регулярного чемпионата оставит почти на три недели, отнесутся к этому с такой же симпатией и пониманием.

Все люди по-разному устроены. Немало ведь и тех, которые, даже получая приглашения на Олимпийские игры или чемпионаты мира, говорят: "Знаете, это, конечно, престижно и интересно, но у меня есть основная работа. Я лучше отдохну, подлечусь, восстановлюсь, время с семьей проведу". И в этом у каждого своя правда. Я не беру здесь ничью сторону, в этом каждый решает за себя.