Павел Буре: "Россия – мой дом, а в Америку я ездил на работу"

Бывший форвард сборной России и ряда клубов НХЛ Павел Буре объяснил свое решение отказаться от гражданства США. По словам легендарного форварда, американское подданство ему ни к чему.

– Я уже давно отказался от американского гражданства, больше года назад, – рассказал Буре. – Почему отказался? Начиная с 1991 года я говорю, что Москва и Россия – это мой дом, а в Америку я ездил на работу. Последние 15 лет не работаю и последние шесть лет живу в Москве со своей семьей. У меня и дочка здесь родилась. Поэтому я принял такое решение – американское гражданство мне просто ни к чему. Я достаточно долго проработал в Северной Америке и принял вместе со своей семьей осознанное решение.

– Есть мнение, что вы можете занять какую-то руководящую должность, из-за чего и отказались от американского гражданства.

– Все в жизни может быть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)