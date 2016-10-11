Павел Буре: "Радулов будет лидером "Монреаля"

Легендарный нападающий сборной России Павел Буре уверен, что новичок "Монреаля" Александр Радулов станет лидером клуба в новом сезоне НХЛ. В межсезонье 30-летний форвард, в минувшем сезоне выступавший в составе ЦСКА, перешел в "Канадиенс", подписав однолетнее соглашение.

- Он играл в НХЛ и был лидером в Континентальной хоккейной лиге, - приводит ТАСС слова Буре. - Думаю, он не только закрепится в составе, но и будет в "Монреале" на ведущих ролях.

По мнению Буре, проведение Кубка мира в сентябре в Торонто, в котором выступали почти все ведущие игроки НХЛ, не должно наложить отпечатка на предстоящий сезон.

- Это два разных турнира - Кубок мира и чемпионат НХЛ. Многие выходят на пик формы уже к Кубку мира, они сыграли этот турнир, ну а дальше начинается совсем другое, - отметил Буре.