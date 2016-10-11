Павел Буре: "Радулов будет лидером "Монреаля"

Легендарный нападающий сборной России Павел Буре уверен, что новичок "Монреаля" Александр Радулов станет лидером клуба в новом сезоне НХЛ. В межсезонье 30-летний форвард, в минувшем сезоне выступавший в составе ЦСКА, перешел в "Канадиенс", подписав однолетнее соглашение.
- Он играл в НХЛ и был лидером в Континентальной хоккейной лиге, - приводит ТАСС слова Буре. - Думаю, он не только закрепится в составе, но и будет в "Монреале" на ведущих ролях.
По мнению Буре, проведение Кубка мира в сентябре в Торонто, в котором выступали почти все ведущие игроки НХЛ, не должно наложить отпечатка на предстоящий сезон.
- Это два разных турнира - Кубок мира и чемпионат НХЛ. Многие выходят на пик формы уже к Кубку мира, они сыграли этот турнир, ну а дальше начинается совсем другое, - отметил Буре.
Айртон
Бедный Прайс.)
15:20
Алексей Х
Заработать позволил себе, а теперь и в хоккей поиграет...
15:11
shvedero
и был бы более дисциплинированным)
15:01
shvedero
Саша любит это дело, может еще лет 10 играть на высоком уровне.. Пошел бы далеко, если бы не ушел из нхл
15:01
spetrov
Очень хочется на это надеяться. Болеем за Александра и желаем ему успехов.
13:49