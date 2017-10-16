Павел Буре: "Рад решению НХЛ максимально жестко карать за любой удар по рукам или клюшке соперника"

Бывший капитан сборной России Павел Буре доволен решением НХЛ ужесточить наказание за удары по рукам. По его мнению, это решение позволит не только обезопасить здоровье игроков, но и повысить результативность.

- Могу только порадоваться решению НХЛ максимально жестко карать за любой удар или тычок клюшкой по рукам или клюшке соперника, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Буре. - Тем более, что для этого даже не пришлось переписывать никаких правил. Понадобилось лишь проявить волю при соблюдении уже имеющегося.

Этим решением достигаются сразу несколько целей. Во-первых, таким образом лига заботится о здоровье и безопасности игроков. В мое время невозможно было сосчитать, скольким ребятам даже сквозь перчатки ломали пальцы и кисти такими ударами. И у меня самого, и у ребят, с кем я играл, подобных травм было очень много. Правило, запрещавшее бить клюшками по рукам, существовало и тогда, но до нынешнего сезона арбитры смотрели на него сквозь пальцы. Надо было очень сильно и неприкрыто засандалить кому-то по рукам, чтобы судья свистнул удаление. И можно только приветствовать желание НХЛ от всего этого избавиться.

Во-вторых, эта мера наверняка поможет увеличить результативность, к чему лига также открыто стремится. Ведь болельщики приходят на стадионы ради того, чтобы видеть голы, это то, что дарит им самые яркие эмоции. В те годы, когда я заканчивал играть, игра становилась менее интересной для зрителя в том числе и из-за того, что футбольные счета вроде 0:0, 1:0 и 1:1 встречались все чаще.