Павел Буре: "Поддерживаю запрет на любые удары в голову"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Павел Буре поддержал решение руководства лиги ужесточить правила силовой борьбы. По мнению Буре, запрет ударов в голову пойдет на пользу игрокам, но при этом ветеран посоветовал хоккеистам более внимательно следить за ситуацией на льду.

- Хоккей изначально задумывался как силовой вид спорта, в котором каждый старается провести против соперника силовой прием, - цитирует официальный сайт НХЛ Буре. - Пока игрок владеет шайбой, вплоть до момента броска - его можно ударить. Если же игрок получает удар через секунду после того, как избавился от шайбы - это уже нарушение. Даже если тебя толкают или бьют во время броска - что ж, это хоккей.

Для которого силовая борьба - неотъемлемая часть. Игрок, владеющий шайбой, должен успевать смотреть по сторонам и понимать, может его кто-то ударить или нет. Мне самому с детства приходилось много играть против парней с большими, чем у меня, габаритами. Благодаря этому, я хорошо научился, что называется, сечь поляну и примерно представлять, откуда может прийти удар. Поэтому и не помню, чтобы меня в НХЛ когда-нибудь ловили на такие страшные удары, которых я совсем уж не ожидал. Хотя в мое время и правила были совсем другими - намного жестче. Удары в голову не карались так, как сейчас. Единственное, что могу посоветовать действующим игрокам - это более внимательно смотреть по сторонам.

Большая часть сотрясений мозга случается в результате ударов, к которым ты не готов, то есть, когда не видишь приближения соперника. Этому есть свое физиологическое объяснение. Ясно, что всем, включая клубных руководителей и болельщиков, хотелось бы, чтобы игроки получали меньше травм. И я согласен с тем запретом, который лига наложила на любые удары в голову и запоздалые хиты. Вместе с тем, если ты атакующий игрок, то все-таки должен уметь правильно и быстро оценивать ситуацию вокруг себя: успеешь ли ты бросить и отскочить, или все-таки рискуешь получить удар.