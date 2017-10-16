Павел Буре: "Овечкин выдал выдающийся старт, но сезон впереди очень длинный"

Бывший капитан сборной России Павел Буре считает, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин показал выдающийся старт, но пока рано делать какие-либо выводы. Также он назвал фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

- Говоря конкретно об Овечкине, после не очень удачного предыдущего сезона многие решили, что карьера Александра пошла на спад, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Буре. - Стоит, правда, помнить, что 33 гола - это все равно прекрасный показатель. Считать его неудачным могут лишь единицы, поскольку для абсолютного большинства игроков такой показатель стал бы лучшим результатом в карьере. Но теперь Александр выдал без преувеличения выдающийся старт чемпионата: девять шайб в пяти матчах по-другому не назвать. Но сезон впереди очень длинный, и даже такое начало ничего "Вашингтону" и самому Овечкину не гарантирует.

Несмотря на то, что в межсезонье "Кэпиталз" пришлось отпустить в другие клубы нескольких ключевых игроков, я все равно считаю эту команду одним из главным претендентов на Кубок. Свою мощь они доказали многими годами подряд, проведенными на очень высоком уровне. Думаю, что в этом году за Кубок Стэнли по силам бороться и "Вашингтону" с "Питтсбургом", и "Чикаго" с "Эдмонтоном", и "Торонто" с "Нэшвиллом"​. "Ойлерз" не очень хорошо начали чемпионат, но команда у них очень сильная, и я уверен, что скоро они нагонят лидеров. "Мэйпл Лифс", похоже, этим лидером уже стали.