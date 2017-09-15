Павел Буре: "Овечкин смирился с неучастием в Олимпиаде? Это уже давно было известно"

Бывший капитан сборной России Павел Буре, комментируя официальное заявление форварда "Вашингтона" Александра Овечкина о неучастии в Олимпиаде-2018, подчеркнул, что давно было известно, что игроки НХЛ не выступят на турнире. Он также добавил, что россиянин сам принял решение.

Напомним, что ранее Овечкин неоднократно заявлял, что в любом случае собирается поехать на Игры в Пхенчхан, несмотря на отказ НХЛ делать паузу в регулярном чемпионате и отпускать хоккеистов на турнир.

– Овечкин заявил, что смирился с неучастием в Олимпийских играх. Он правильно поступил?

– Александр делал заявления, но ведь уже давно было известно, что игроки из НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде. Здесь нет какой-то новости, – отметил Буре. – Есть официальные люди, которые давно занимаются этим вопросом. Решения были приняты и объявлены. Ну а по поводу высказывания Овечкина, что он смирился с неучастием на Олимпиаде, каждый говорит сам за себя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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