Павел Буре - об Овечкине: "Быть лучшим по забитым голам более 10 лет - это реально большое событие"

Легенда мирового хоккея Павел Буре подчеркнул, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился большим достижением, став первым игроком в истории НХЛ, который становился лучшим снайпером своей команды 12 сезонов подряд.

Нападающий, выступающий в лиге с 2005 года, поделил первое место в списке лучших снайперов "Кэпиталз" с Ти. Джеем. Оши. Форварды забросили по 33 шайбы.

Ранее кроме Овечкина 11 раз подряд лучшими по количеству голов в своих командах становились Горди Хоу и Рик Нэш.

- Не знаю, сколько еще продержится Овечкин на таком уровне, он по-прежнему в расцвете сил, но достижение его знаковое, - приводит "Р-Спорт" слова Буре. - Быть лучшим по забитым голам более десятка лет - это реально очень большое событие.

Всего на счету 31-летнего Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 558 шайб и 477 передач.