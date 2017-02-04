Павел Буре: "Некоторые думали, что Топ-100 игроков НХЛ - это розыгрыш пранкеров"

Легенда мирового хоккея Павел Буре в своей колонке специально для официального сайта НХЛ поблагодарил лигу за включение в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Он отметил важность этого достижения.

– Я всегда считал и неоднократно об этом говорил, что наивысшее достижение, какого только может достичь игрок – это быть принятым в Зал славы, – приводит официальный сайт НХЛ слова Буре. – Туда попадают не команды, выигравшие Кубок Стэнли или, скажем, Олимпиаду, а именно люди – за то, что они успели сделать на протяжении своей карьеры. Если ты "холл-оф-фэймер" – все, ты величайший игрок, здесь даже обсуждать нечего.

И тут, в год столетия НХЛ, лига решила вдруг назвать сотню лучших за сто лет. То есть, из порядка 260 хоккеистов, принятых за все годы в Зал славы, выбрать лишь примерно каждого третьего! Представляете, какая это сумасшедшая конкуренция, и на какую высоту была поднята планка? Представляете, сколько блистательных хоккеистов не попало в эту сотню?

Слышал, некоторые из ребят сперва даже не поверили, что НХЛ действительно инициирует такой клуб, и что они в него включены. Думали, что их разыгрывают пранкеры. Но со мной сперва связались люди из ближайшего окружения Беттмэна и передали, что Гэри хочет переговорить. Поэтому, когда тот через несколько минут перезвонил, я уже ожидал его звонка. В первые мгновения для меня все это, конечно, было шоком.

Во-первых, я даже не представлял, что такой список вообще кем-то составляется. Во-вторых, попасть в него… Об этом я не то что не мечтал – я даже не представлял, что такое вообще может быть. Абсолютно согласен со всеми, кто назвал это достижение величайшим признанием, которого они удостаивались за всю жизнь.