Павел Буре: "Не удивлюсь, если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду"

Один из лучших игроков мира за всю историю, Павел Буре, считает, что Олимпиада без игроков НХЛ станет совсем другим турниром. По его словам, без сильнейших цена победы будет совершенно иной. Напомним, что НХЛ пока не приняла решения по этому вопросу. Возможно, что лига не согласится отпустить хоккеистов на Игры 2018 года в Пхенчхане.

– Не удивлюсь, если НХЛ действительно не отпустит игроков на Игры 2018 года, – цитируют "Известия" Буре. – Это частная лига, и у них есть определенные нюансы: НХЛ невыгодно приостанавливать регулярный чемпионат и отпускать спортсменов в разгар сезона. Нужно как-то договариваться, искать компромиссы и приходить к соглашению. Конечно, без игроков из НХЛ олимпийский турнир станет совершенно другим соревнованием. Думаю, прежде всего для болельщиков очень важно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие из лучших, а без хоккеистов НХЛ это невозможно.

Будет ли нашей сборной проще выиграть Игры без хоккеистов из НХЛ? Знаете, можно тогда вообще какой-нибудь другой турнир придумать — играть там с любителями, студентами и всех обыгрывать с крупным счетом. На Олимпиаде каждый спортсмен всегда хочет бороться с сильнейшими. А без сильнейших цена победы будет совершенно иной. Да и смотреть всегда хочется на лучших игроков мира — все-таки возможностей для этого не так уж и много.

