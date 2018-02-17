Павел Буре: "Не припомню, чтобы в числе лучших снайперов НХЛ было сразу трое россиян"

Легендарный российский нападающий Павел Буре отметил, что ему нравится, как выглядит список лучших снайперов НХЛ. Три первых места в нем занимают российские форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.



– В середине февраля в регулярном чемпионате постепенно становится ясен расклад сил в гонке снайперов, – цитирует Буре официальный сайт НХЛ. – Вся борьба еще, конечно, впереди, но уже значительно лучше видно, кто в этом сезоне в какой форме и круг претендентов начинает приобретать очертания. И мне текущие очертания очень нравятся.



Три первых места по количеству голов занимают Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Как нападающему, мне очень приятно видеть сразу трех российских форвардов во главе снайперской гонки. Я многого не знаю, слежу со стороны, но все трое кажутся мне серьезными претендентами на приз Мориса Ришара.



Я бы не стал сравнивать никого из них троих с самим собой даже по игровым характеристикам. Каждый играет в свой хоккей и добивается результатов, исходя из текущих условий. Разные поколения сравнивать вообще неправильно. Другие правила, другие скорости. Разные коньки, разные клюшки. Все по-другому. Надо просто порадоваться и отдать должное современным российским форвардам, которые лидируют в гонке снайперов в сильнейшей лиге мира. Лично я не припомню, чтобы на такой поздней стадии сезона в этой гонке одновременно оставались не один, не двое, но сразу трое наших нападающих. Уверен, что это очень приятная картина для всех российских болельщиков НХЛ.