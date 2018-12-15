Павел Буре: "Не надоест ли Овечкину гонка за "Морис Ришар Трофи"? Он и за восьмым пойдет!"

Бывший капитан сборной России Павел Буре отметил бомбардирские успехи форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Нападающий сделал в НХЛ 22 хет-трика, на его счету в текущем сезоне 42 (28+14) очка в 31 матче регулярного чемпионата.

- Александр Овечкин сотворил два хет-трика подряд, с чем его поздравляю, - написал Буре в своей колонке на русскоязычной версии сайта НХЛ. - Молодец! Кто-то подсчитал, что Саша сделал за карьеру уже 22 хет-трика, а у Павла Буре их 20. Если честно, я слегка удивился, потому что за этой статистикой вообще не следил. А еще есть цифры, что я делал хет-трик в каждом 35-м матче, а Овечкин - в каждом 47-м.

Я всегда относился к этому так - когда по ходу игры ты забил два гола, то нужно сделать все, чтобы забросить третью шайбу. Потому что хет-трик позволяет тебе войти в историю. Но в этом деле тебе старается помочь команда. В последние минуты тебя выводят под разящий бросок. И речь не только о Павле Буре. Был момент в карьере, когда я играл во "Флориде" вместе с младшим братом Валерием. Он был близок к хет-трику, к первому в карьере, и мы всей командой старались, чтобы он забил третий гол.

У меня спросили, не приестся ли Овечкину эта гонка за "Морис Ришар Трофи"? Ведь он завоевал этот приз уже семь раз. Мол, сколько можно? Но я вам скажу, что этот парень и за восьмым пойдет. Это амбиции настоящего спортсмена. Гретцки восемь раз подряд брал "Харт Трофи" как самый ценный хоккеист лиги. И никто не спрашивал, не устал ли от этого Уэйн. Я участвовал в гонке, чтобы стать первым снайпером, даже когда не было приза. Даже в 1994-м, когда забил больше всех - 60 голов. Я с детства любил забрасывать шайбы. А когда выступал в НХЛ, то понимал - это моя работа. Как и у Овечкина. Это лучший способ помочь команде.