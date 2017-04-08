Павел Буре: "Наверное, еще есть надежда на пересмотр решения по участию игроков НХЛ в Играх"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил разочарование по поводу решения руководства НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде. Ранее НХЛ приняла решение не делать паузу на Игры-2018, впервые с 1994 года.

- Как болельщик, который любит смотреть хороший хоккей, я, конечно, расстроился, - цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ Буре. - Когда соревнование по любому виду спорта проходит без участия его сильнейших представителей, это уже совершенно не то зрелище, которого всем хочется. Воздержусь от оценок, что именно привело к такой ситуации. Несмотря на то что я имею к хоккею непосредственное отношение, я никогда не участвовал и не присутствовал на переговорах между НХЛ, МОК и ИИХФ.

Обрывочную информацию о том, кто что был согласен оплачивать и какие стороны чего требовали, получал только через прессу. Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Сочи: решение принималось с большой затяжкой. Наверное, еще есть какая-то надежда на пересмотр нынешнего решения, но понятно, что без лучших игроков это будет совсем другой турнир.

Повышаются ли в этой связи шансы сборной России на золото? Наверное, у меня на этот счет субъективное мнение, поскольку сам я участвовал только в Олимпиадах, куда приезжали сильнейшие. Но однажды, в 1990-м, мне довелось сыграть на Играх доброй воли, которые сборная СССР выиграла. Хоть нам в Советском Союзе тогда и объясняли, что мы должны рассматривать это соревнование как Олимпиаду, сами-то мы видели, какие составы прислали остальные страны. Естественно, это был совершенно другой уровень - примерно тот, какого можно ждать на Играх в Корее, если нынешняя ситуация не сдвинется с мертвой точки. Кто бы ни выиграл ближайшую Олимпиаду - конечно, эти парни будут очень рады. Любая победа спортсмену дорога, но когда знаешь, что победил в турнире сильнейших - это все-таки немножко другие эмоции.