Павел Буре: "Малкина можно отнести в разряд легенд НХЛ"

Легенда мирового хоккея Павел Буре в преддверии старта финальной Кубка Стэнли "Питтсбург" – "Нэшвилл" высоко оценил класс российского форварда "Пингвинз" Евгения Малкина. Первый матч пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Малкина уже можно легко отнести в разряд легенд НХЛ, по крайней мере в масштабах нынешнего века, – приводят "Известия" слова Буре. – За 10 лет за океаном он очень многого добился – как командных призов, так и личных. Всё это время Женя является настоящей звездой лиги и в конечном счете должен войти в Зал хоккейной славы в Торонто.

Четыре финала Кубка Стэнли – это выдающееся достижение, и Малкин всегда был одним из лидеров и творцов успехов "Питтсбурга" наряду с Сидни Кросби. Вообще мне очень нравится стиль игры этой команды, поэтому буду болеть за нее, хотя надо отдать должное и "Нэшвиллу", который сотворил сенсацию своим выходом в финал, оказавшись вместе с "пингвинами" выше остальных 28 команд НХЛ.