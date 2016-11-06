Павел Буре: "Макдэвид, Мэттьюз и Лайне придут на смену поколению Кросби"

Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне станут главными звездами нового поколения. По его словам, российские молодые хоккеисты уступают этой тройке восходящих звезд.
- История показывает, что примерно раз в 10 лет приходит новое поколение по-настоящему выдающихся суперзвезд, - написал Буре в своей колонке на официальном сайте НХЛ. - Вот и мне кажется, что именно эти парни - Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне, - придут на смену поколению Сидни Кросби и станут визитной карточкой лиги и всего мирового хоккея на ближайшее десятилетие. О них начали говорить еще задолго до того, как они доросли до НХЛ, и теперь, придя в лигу, они начали показывать такие результаты, что сомнений в их таланте быть уже не может. Уверен, что каждый из них добьется очень многого.
У Макдэвида первый сезон получился скомканным из-за травмы, так что сейчас он фактически раскрывается по-новому. Безусловно, назначение его капитаном "Эдмонтона" в 19 лет - это серьезный кредит доверия, но любой, кто разбирается в хоккее, понимает, что этот человек в ближайшее десятилетие будет лидером "Ойлерз". Почти не сомневаюсь, что он этот кредит оправдает.
Уверен, что и "Торонто" с Остоном Мэттьюсом в этом сезоне сыграет существенно лучше, чем без него в прошлом, когда они вообще остались на последнем месте в НХЛ. Насколько хорошо - сказать тяжело, но уже понятно, что Мэттьюз станет большой частью этой команды. Да, собственно, и уже стал. Его сумасшедший дебют всех просто поразил! По четыре гола в одной игре вообще очень мало кому случается забивать, а сделать это в первом официальном матче карьеры - вообще никому до него не удавалось.
Не стал бы говорить, что Патрик Лайне - хоккеист менее классный, чем Макдэвид или Мэттьюз только из-за того, что на драфте его взяли под вторым номером, а не первым. Все эти ребята - примерно одинакового высочайшего уровня игроки. А вот какое будущее ждет Лайне в "Виннипеге" - во многом будет зависеть от руководства клуба.
У России, надо сказать, тоже всегда хватало талантливых хоккеистов. Есть они и сейчас. Есть звезды калибра Кучерова, Панарина, Тарасенко, все они - лидеры своих клубов, но все-таки не такого масштаба, как трое подростков, о которых мы сегодня говорим.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/three-teenagers-will-become-hockey-icons-says-bure/c-283427150
Упёртый русский
S. Всё это - сослагательное наклонение. Для начала надо бы посмотреть, как у них (новых звезд) там со здоровьем, как они будут выглядеть в ПО и пр. Чем тебе не нравится тот же Светлаков? Он тоже растёт очень прилично и вполне может вырасти в сильного игрока. А Паша уже много раз ошибался в своих прогнозах, так что смотреть ему в рот не обязательно. ;)
12:17
Sправедливый
Упёртый русский, Я вот, кстати, сам решил в памяти освежить дебют Кучерова и Тарасенко. Первый в 20 лет дебютировал и забил девять голов за 52 игры, второй забил восемь голов в 38 играх (на конец сезона Вове 21 год уже был). Так что, Лайне (7голов) и Мэтьюсу (6 голов) уже не так много осталось... ))) P.S. Я бы ещё Нюландера к этой троице добавил. Тоже очень перспективный парень. Чуть старше (20 лет), но всё же... А вот Паша даже его не вспомнил, потому что именно совсем молодых отмечал!
11:43
Sправедливый
Упёртый русский, Как можно сравнивать 18-19 летних новичков с уже состоявшимися игроками?! Я понимаю, что ты не можешь (не умеешь), в отличии от Буре "читать" и понимать игру, но ты хотя бы в метрики загляни и в статистику. Но не в сегодняшнюю! Сколько там очков в своих первых сезонах Тарасенко и Кучеров набирали? Хотя и тогда они были старше Лайне, Меттьюса и МакДэвида! Последний, кстати, Колдера не взял по причине травмы, прежде всего. Ну и боролся он с парнем на шесть лет старше себя! Как ты этого то не понимаешь?! Специалисты, как раз таки, от простых болел и отличаются тем, что смотрят шире на хоккей, и глубже, намного глубже. А ты всё с упорством барана, что видишь то и "поёшь"!
11:29
Sправедливый
Werewolf Странно что еще вайна нет )))) ------- Больше странно, что "упёртый" не в штабе сборной России по хоккею. Нет ведь в мире ни одного специалиста-хоккеиста, лучше разбирающегося в хоккее чем он. )))
11:15
Упёртый русский
S Причем тут врагов? Павел высказал свое мнение - имеет полное право. А наше право - с ним не согласиться. Мэттьюз и Лайне пока на голову ниже нашей тройки, и не думаю, что они в будущем их обгонят. Макди - да, одарён очень прилично. Но что там у него получится в карьере - сказать сложно. Колдера, вон, уже не получилось. Посмотрим.
10:41
Werewolf
Sправедливый Ой, чует моё сердце врагов ты себе Паша приобретёшь немерено, могу даже назвать некоторых. Впрочем, они и сами, если заглянут сюда, себя покажут. )))_____Странно что еще вайна нет ))))
10:38
Sправедливый
Ой, чует моё сердце врагов ты себе Паша приобретёшь немерено, могу даже назвать некоторых. Впрочем, они и сами, если заглянут сюда, себя покажут. )))
09:59