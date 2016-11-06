Павел Буре: "Макдэвид, Мэттьюс и Лайне придут на смену поколению Кросби"

Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне станут главными звездами нового поколения. По его словам, российские молодые хоккеисты уступают этой тройке восходящих звезд.
- История показывает, что примерно раз в 10 лет приходит новое поколение по-настоящему выдающихся суперзвезд, - написал Буре в своей колонке на официальном сайте НХЛ. - Вот и мне кажется, что именно эти парни - Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне, - придут на смену поколению Сидни Кросби и станут визитной карточкой лиги и всего мирового хоккея на ближайшее десятилетие. О них начали говорить еще задолго до того, как они доросли до НХЛ, и теперь, придя в лигу, они начали показывать такие результаты, что сомнений в их таланте быть уже не может. Уверен, что каждый из них добьется очень многого.
У Макдэвида первый сезон получился скомканным из-за травмы, так что сейчас он фактически раскрывается по-новому. Безусловно, назначение его капитаном "Эдмонтона" в 19 лет - это серьезный кредит доверия, но любой, кто разбирается в хоккее, понимает, что этот человек в ближайшее десятилетие будет лидером "Ойлерз". Почти не сомневаюсь, что он этот кредит оправдает.
Уверен, что и "Торонто" с Остоном Мэттьюсом в этом сезоне сыграет существенно лучше, чем без него в прошлом, когда они вообще остались на последнем месте в НХЛ. Насколько хорошо - сказать тяжело, но уже понятно, что Мэттьюз станет большой частью этой команды. Да, собственно, и уже стал. Его сумасшедший дебют всех просто поразил! По четыре гола в одной игре вообще очень мало кому случается забивать, а сделать это в первом официальном матче карьеры - вообще никому до него не удавалось.
Не стал бы говорить, что Патрик Лайне - хоккеист менее классный, чем Макдэвид или Мэттьюз только из-за того, что на драфте его взяли под вторым номером, а не первым. Все эти ребята - примерно одинакового высочайшего уровня игроки. А вот какое будущее ждет Лайне в "Виннипеге" - во многом будет зависеть от руководства клуба.
У России, надо сказать, тоже всегда хватало талантливых хоккеистов. Есть они и сейчас. Есть звезды калибра Кучерова, Панарина, Тарасенко, все они - лидеры своих клубов, но все-таки не такого масштаба, как трое подростков, о которых мы сегодня говорим.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/three-teenagers-will-become-hockey-icons-says-bure/c-283427150
Буква Ё
"Русские нагнут весь ми", а какой ми нагнут русские? Ноту "ми"? или самолеты "Ми"? Если самолеты, то зачем их нагибать, на них летать надо... И почему ты оскорбляешь русского Павла Буре? Ты что, Россию ненавидишь?
16:19
🚀 Русские нагнут весь ми
Sправедливый То есть, по-твоему, не было сегодня дублей у канадцев Кросби, Бозака и Сетогучи. ============================================================================================================ Так наших в лиге - 10, а канадцев - 210! Понятно, что у них будут голы и побольше)) Вопрос, кто феерит и главные звезды? Русские! При 20-кратном превосходстве канадцев в кол-ве игроков в клубах. То-то и оно)) ================== Цифры взял условные, если че. А то опять придерешься как зануда. Но плюс-минус так оно и есть
15:35
Упёртый русский
S. В чём я вижу подвох? Как ты не хаишь свою родную КХЛ, а там подрастают очень неплохие хоккеисты! Вон, сборная молодая очень неплохо сейчас играет, удачи ей! Панарин вон приехал - и один из лучших в НХЛ ! И не он один! А результаты мчм не особо подтверждают тотальное превосходство иностранцев, если аккуратно выражаться... ;) Так что - посмотрим!
15:33
vada
Кстати сравнивать по первым сезонам не всегда корректно. Некоторые приходят и от них жду лидерства, их бросают на амбразуры, дают по 20 минут игрового времени и если человек талантлив естесственно он дает какой-то результат. В случае игрока с низким драфтом, да еще когда она мало играл в сем. америке игроку чаще всего дают место в 3 звене и понемногу выпускают в большинстве со временем повышая кол-во игровых минут, иногда уже только в след. сезоне. Причем талант может быть такой же, но ожиданий меньше от игрока. Поэтому такому игроку сложнее набрать много очков в дебютном сезоне.
15:26
Sправедливый
Упёртый русский, Так что лучше погодим чуток. ;) ------------- Согласен, погодим.
13:47
Sправедливый
🚀 Русские нагнут весь ми, Чем они лучше Панарина-Кучерова, хоть убей, не вижу ---------------- А ты и не увидишь. Во-первых, ты не настолько разбираешься в хоккее, а во-вторых, ты же смотришь только в одну сторону! Прочитал сейчас твой пост в рубрике "Наши в Америке", какими ты словами там закончил? "Русские снова показали кто есть кто". Во как! Ну ты же остальных просто не видишь! То есть, по-твоему, не было сегодня дублей у канадцев Кросби, Бозака и Сетогучи. Двое первых, кстати, попали в "звёзды" дня, как и вратарь-канадец Пикар. Есть ещё и молодой Марнер набравший два очка (1+1), да наверное много кто есть, но (повторюсь) ты никого не видишь!
13:42
Упёртый русский
S. Сравнивать игроков предложил не я, все вопросы к Паше. Наши - звёзды своих клубов, но не такого масштаба, как подростки - странная фраза, как её понимать? Сейчас? Чушь. В будущем? Посмотрим. Потенциально? Макдэвид - возможно. Но Овечкин потенциально был не слабее, а добился многого только в индивидуальной смысле. Так что лучше погодим чуток. ;)
13:25
Sправедливый
🚀 Русские нагнут весь ми Ну если че Ови в первый же сезон в НХЛ выбил 50 голов и за 100 очей, Малкин - 85 очей и 33 гола, Кросби - 40 голов и за 100 очей. Так что пока не вижу смысла их сравнивать с "поколением Кросби".-------------- А Буре и не сравнивает их. Он лишь сказал, что они являются лучшими представителями нового поколения, которое придёт на смену поколению Кросби. Кстати, разница в возрасте между новой троицей и Кросби, Малкиным и Овечкиным - 10-12 лет. То есть именно тот отрезок, который и отделяет одно поколение от другого. Поэтому, я вообще не очень понимаю, при чём тут Панарин,Тарасенко и Кучеров, но видимо Паша просто выделил лучших из более молодых игроков. А так как у нас других (ещё более молодых) нет, то получилось, что под сравнение попали несравнимые. ))) В смысле возраста, естественно.
13:25
🚀 Русские нагнут весь ми
Sправедливый Ну если че Ови в первый же сезон в НХЛ выбил 50 голов и за 100 очей, Малкин - 85 очей и 33 гола, Кросби - 40 голов и за 100 очей. Так что пока не вижу смысла их сравнивать с "поколением Кросби". Чем они лучше Панарина-Кучерова, хоть убей, не вижу
13:02
🚀 Русские нагнут весь ми
Бурэ совсем мозги пропил на своем вине, после какого стакана такую чушь надо написать?))
12:59
Sправедливый
Упёртый русский Всё это - сослагательное наклонение. Для начала надо бы посмотреть, как у них (новых звезд) там со здоровьем, как они будут выглядеть в ПО и пр. Чем тебе не нравится тот же Светлаков? ------------------ Кто тебе сказал, что он мне не нравится? Мне он нравится. Но, это ни в коей мере не значит, что он сильнее Лайне, Мэтьюза и МакДевида. Понимаешь в чём разница... я, как и Буре, как и другие специалисты люблю и болею за наших, но как к хоккеистам (к тому как он играют) я отношусь спокойно и одинаково ко всем игрокам мира и смотрю объективно на их развитие, на их выступления. Ты же не можешь этого себе позволить. ))) Это, конечно, твоё право, но когда ты сравниваешь несравнимое, это уже за гранью понимания. P.S. За здоровье, конечно, волноваться надо, но если уж они там нашего Кузю реанимировали, то ...
12:53
Упёртый русский
S. Всё это - сослагательное наклонение. Для начала надо бы посмотреть, как у них (новых звезд) там со здоровьем, как они будут выглядеть в ПО и пр. Чем тебе не нравится тот же Светлаков? Он тоже растёт очень прилично и вполне может вырасти в сильного игрока. А Паша уже много раз ошибался в своих прогнозах, так что смотреть ему в рот не обязательно. ;)
12:17
Sправедливый
Упёртый русский, Я вот, кстати, сам решил в памяти освежить дебют Кучерова и Тарасенко. Первый в 20 лет дебютировал и забил девять голов за 52 игры, второй забил восемь голов в 38 играх (на конец сезона Вове 21 год уже был). Так что, Лайне (7голов) и Мэтьюсу (6 голов) уже не так много осталось... ))) P.S. Я бы ещё Нюландера к этой троице добавил. Тоже очень перспективный парень. Чуть старше (20 лет), но всё же... А вот Паша даже его не вспомнил, потому что именно совсем молодых отмечал!
11:43
Sправедливый
Упёртый русский, Как можно сравнивать 18-19 летних новичков с уже состоявшимися игроками?! Я понимаю, что ты не можешь (не умеешь), в отличии от Буре "читать" и понимать игру, но ты хотя бы в метрики загляни и в статистику. Но не в сегодняшнюю! Сколько там очков в своих первых сезонах Тарасенко и Кучеров набирали? Хотя и тогда они были старше Лайне, Меттьюса и МакДэвида! Последний, кстати, Колдера не взял по причине травмы, прежде всего. Ну и боролся он с парнем на шесть лет старше себя! Как ты этого то не понимаешь?! Специалисты, как раз таки, от простых болел и отличаются тем, что смотрят шире на хоккей, и глубже, намного глубже. А ты всё с упорством барана, что видишь то и "поёшь"!
11:29
Sправедливый
Werewolf Странно что еще вайна нет )))) ------- Больше странно, что "упёртый" не в штабе сборной России по хоккею. Нет ведь в мире ни одного специалиста-хоккеиста, лучше разбирающегося в хоккее чем он. )))
11:15
Упёртый русский
S Причем тут врагов? Павел высказал свое мнение - имеет полное право. А наше право - с ним не согласиться. Мэттьюз и Лайне пока на голову ниже нашей тройки, и не думаю, что они в будущем их обгонят. Макди - да, одарён очень прилично. Но что там у него получится в карьере - сказать сложно. Колдера, вон, уже не получилось. Посмотрим.
10:41
Werewolf
Sправедливый Ой, чует моё сердце врагов ты себе Паша приобретёшь немерено, могу даже назвать некоторых. Впрочем, они и сами, если заглянут сюда, себя покажут. )))_____Странно что еще вайна нет ))))
10:38
Sправедливый
Ой, чует моё сердце врагов ты себе Паша приобретёшь немерено, могу даже назвать некоторых. Впрочем, они и сами, если заглянут сюда, себя покажут. )))
09:59