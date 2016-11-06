Павел Буре: "Макдэвид, Мэттьюс и Лайне придут на смену поколению Кросби"

Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне станут главными звездами нового поколения. По его словам, российские молодые хоккеисты уступают этой тройке восходящих звезд.

- История показывает, что примерно раз в 10 лет приходит новое поколение по-настоящему выдающихся суперзвезд, - написал Буре в своей колонке на официальном сайте НХЛ. - Вот и мне кажется, что именно эти парни - Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс и Патрик Лайне, - придут на смену поколению Сидни Кросби и станут визитной карточкой лиги и всего мирового хоккея на ближайшее десятилетие. О них начали говорить еще задолго до того, как они доросли до НХЛ, и теперь, придя в лигу, они начали показывать такие результаты, что сомнений в их таланте быть уже не может. Уверен, что каждый из них добьется очень многого.

У Макдэвида первый сезон получился скомканным из-за травмы, так что сейчас он фактически раскрывается по-новому. Безусловно, назначение его капитаном "Эдмонтона" в 19 лет - это серьезный кредит доверия, но любой, кто разбирается в хоккее, понимает, что этот человек в ближайшее десятилетие будет лидером "Ойлерз". Почти не сомневаюсь, что он этот кредит оправдает.

Уверен, что и "Торонто" с Остоном Мэттьюсом в этом сезоне сыграет существенно лучше, чем без него в прошлом, когда они вообще остались на последнем месте в НХЛ. Насколько хорошо - сказать тяжело, но уже понятно, что Мэттьюз станет большой частью этой команды. Да, собственно, и уже стал. Его сумасшедший дебют всех просто поразил! По четыре гола в одной игре вообще очень мало кому случается забивать, а сделать это в первом официальном матче карьеры - вообще никому до него не удавалось.

Не стал бы говорить, что Патрик Лайне - хоккеист менее классный, чем Макдэвид или Мэттьюз только из-за того, что на драфте его взяли под вторым номером, а не первым. Все эти ребята - примерно одинакового высочайшего уровня игроки. А вот какое будущее ждет Лайне в "Виннипеге" - во многом будет зависеть от руководства клуба.

У России, надо сказать, тоже всегда хватало талантливых хоккеистов. Есть они и сейчас. Есть звезды калибра Кучерова, Панарина, Тарасенко, все они - лидеры своих клубов, но все-таки не такого масштаба, как трое подростков, о которых мы сегодня говорим.