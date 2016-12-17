17:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Павел Буре: "Количество голов Кросби говорит о том, что он – великий игрок"

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Легендарного хоккеиста Павла Буре впечатляет тот темп, который набрал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби. Капитан "Пингвинз" забросил 21 шайбу в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Впечатляет тот темп, который набрал Кросби. При этом он пропустил первые шесть матчей чемпионата, но когда вернулся, то начал забивать с невероятной частотой, – приводит официальный сайт НХЛ слова Буре. – Удивляет то, что Кросби всегда был лидером по количеству передач, но сейчас ситуация изменилась, и он много забивает. Это говорит о том, что Кросби – великий игрок.

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