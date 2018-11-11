Павел Буре: "Когда Панарина обидно обменяли в "Коламбус", то "Чикаго" без него рухнул"

Бывший форвард сборной России Павел Буре оценил нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. По словам "Русской ракеты", роль Панарина в Чикаго была очень велика, а после его ухода команда рухнула.

- Панарина хоккейному миру открыл Вячеслав Быков – мой товарищ по ЦСКА и сборной СССР, когда в одну тройку поставил Артемия, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова, – цитирует Буре официальный сайт НХЛ. – Артемий здорово вписался в состав "Чикаго" и взял "Колдер Трофи" в тот сезон, когда на награду претендовал сам Коннор Макдэвид – правда, форварду "Эдмонтона" помешала травма.

​А когда Панарина обидно обменяли в "Коламбус", то "Блэкхоукс" без него рухнули. Сейчас там даже главного тренера Джоэля Кенневилля отправили в отставку. То есть роль Артемия Панарина в этом клубе была очень велика.