Павел Буре: "Категорически не согласен с тем, что сейчас набрать 1000 очков сложнее, чем 15-20 лет назад"

Легендарный российский хоккеист Павел Буре не согласен с мненеием тех людей, которые говорят, что раньше было проще набрать 1000 очков в НХЛ. Напомним, на этой неделе российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин преодолел планку в 1000 очков за карьеру и стал четвертым российским игроком, кому это удалось сделать в североамериканской лиге.

- Многие сейчас говорят о том, что в сегодняшней НХЛ набрать 1000 очков сложнее, чем 15-20 лет назад. Категорически с этим не согласен, - написал в своей колонке на официальном сайте НХЛ Буре. - Когда играл я, в хоккее были чуть другие правила. Нас хватали и цепляли за все что можно, и судьи не давали за это даже малых штрафов. Теперь же за любой зацеп нарушитель сразу отправляется на две минуты. А чем больше удалений, тем больше шансов заработать очки появляется у бомбардиров, постоянно играющих в большинстве. За мое время в НХЛ дошло до того, что стало полно результатов 1:1 и 1:0. Забить стало практически невозможно. Чем, собственно, и были обусловлены изменения в правилах. Сейчас, после всех принятых изменений - запретов на задержки с зацепами, отмену красной линии, введения овертайма три-на-три, - матчи с шестью-семью забитыми голами и более встречаются чаще, чем когда играл я сам.

Не исключаю, что за эти годы вырос средний уровень вратарей и защитников. Опять же, не мне судить - я против сегодняшних голкиперов и игроков обороны не играю. Но мне, как зрителю, очевидно, что сейчас хоккей всеми силами пытаются сделать более открытым, более зрелищным, увеличить результативность, чтобы сделать его более привлекательным для болельщиков. И в этом я НХЛ обеими руками поддерживаю.