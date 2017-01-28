Павел Буре: "Хотелось бы, чтобы в Топ-100 игроков НХЛ было больше россиян"

Легендарный российский хоккеист Павел Буре заявил, что для него большая честь войти в список 100 лучших игроков в истории лиги. Он отметил, что хотел бы видеть в списке больше россиян.

– Это огромная честь для меня, попасть в такую компанию, – сказал Буре. – Что тут скажешь? Приятно, что и другие наши ребята туда вошли. Конечно, хотелось, чтобы их было побольше, но, к сожалению, список ограниченный, в него входит всего сто человек. Очень здорово, что там вообще есть представители нашей страны.

– Многие удивлены, что в этом списке не оказалось Евгения Малкина. Как считаете, его забыли незаслуженно?

– Там никого не забывают. Над этим списком работала очень серьезная комиссия, которая производила отбор на протяжении долгого времени. Были определенные критерии, согласно которым и принимались решения. Мне об этом рассказывал сам комиссар НХЛ Гэри Бэтмен, когда несколько месяцев назад звонил, чтобы поздравить. Он обзванивал тех, кто попал в этот список. Просто до официального объявления нельзя было это разглашать. Туда не только Малкин не попал. Еще много ребят могли войти в этот список. Но количество мест, как я сказал, ограничено.

– Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин были на этой церемонии. Почему у вас не получилось съездить?

– Не смог посетить это мероприятие по личным причинам.

– Можно ли сравнить попадание в список 100 лучших игроков НХЛ с включением вас в Зал славы в Торонто в 2012 году?

– Самый большой индивидуальный приз, который можно получить, это попадание в Зал славы. Раньше было так, потому что Топ-100 не существовало в НХЛ. Но не все, кто находится в Зале славы, попали в Топ-100, поэтому данный список более эксклюзивный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)