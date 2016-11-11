Павел Буре: "Хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ будет похожим на футбольный турнир"

Экс-игрок сборной России Павел Буре отметил, что хоккейный турнир на Олимпиаде без игроков НХЛ потеряет свою привлекательность. На данный момент лига не утвердила свое решение по участию хоккеистов в Олимпиаде-2018 из-за того, что МОК отказался оплачивать их страховку и транспортные расходы.

- Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнование, - приводит "Р-Спорт" слова Буре. - Профессионалы играют пять последних турниров, и так оно и должно быть: приезжают самые лучшие хоккеисты планеты. Когда их нет, это превратится в то же, что и с футболом на летних Олимпийских играх. Вроде и хороший турнир, но уровень… Посмотрим, какое решение примет НХЛ.