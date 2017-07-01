Павел Буре: "Дадонов во "Флориде"? У него все отлично сложится"

Прославленный нападающий "Флориды" и сборной России Павел Буре не сомневается, что форвард Евгений Дадонов сделал неплохой выбор, подписав контракт в "Пантерз". По словам легендарного хоккеиста, у 28-летнего игрока все отлично сложится в клубе из НХЛ.

- Каждый решает сам, - сказал Буре. - Женя сделал неплохой выбор, но мне сложно судить.

- Поговаривали, что он может присоединиться к Шипачеву в "Вегасе".

- Скажу одно: каждый профессионал делает свой выбор, рассматривая условия и выбирая, где ему хочется играть.

- Наверное, во "Флориде" будут рады его возвращению.

- Конечно. Просто так людей не подписывают. А Дадонов в последнее время очень хорошо выступал. Думаю, у него все отлично сложится во "Флориде". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Дадонов был выбран "Флоридой" на драфте 2007 года. В составе "Пантерз" с 2009 по 2012 год он провел 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого выступал за "Донбасс" и СКА в КХЛ.

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