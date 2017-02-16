Павел Буре: "1900 очков Ягра - великое достижение"

Легенда отечественного хоккея Павел Буре назвал великим достижение нападающего "Флориды" Яромира Ягра, который набрал 1900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Чех отметился результативной передачей в матче с "Сан-Хосе". Всего в его активе 759 заброшенных шайб и 1141 результативная передача в 1684 матчах.

– Это, конечно, очень много очков, – сказал Буре. – Великое достижение. Ягр один из лучших хоккеистов НХЛ. Каждая его игра достойна особого внимания. Он вообще всегда много работал. Это и понятно: если хочешь долго играть в НХЛ, надо очень много тренироваться.

Человек продолжает карьеру в 45 лет. Думаю, секрет его долголетия в том, что он очень любит играть в хоккей. Я, например, уже в 30 лет наигрался. Каждому свое. Кто-то хочет долго играть, а кто-то наоборот. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)