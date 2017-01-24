Павел Бучневич: "Всегда нормально относился к конкуренции, никогда ее не боялся"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич признался, что ему все нравится в команде из Нью-Йорка. 21-летний россиянин присоединился к команде из Нью-Йорка в прошлом году, хотя был выбран на драфте в 2013 году под общим 75-м номером. Также он отметил, что не обращает внимания на СМИ, так как сосредоточен на своей игре. В текущем сезоне Бучневич сыграл в 16 матчах и набрал 14 (6+8) очков.

- Первое время было непросто, очень много людей, - цитирует пресс-служба лиги Бучневича. - После Череповца, конечно, все другое (улыбается). В Нью-Йорке постоянная суета, все куда-то бегут. А так мне все нравится, фанаты очень добры ко мне, все время кричат и поддерживают меня. Я уже привык к Нью-Йорку и чувствую себя хорошо в новом городе.

- В российской и североамериканской прессе вам раздают много комплиментов, называя главным российским открытием сезона в НХЛ. Ожидали от себя таких успехов?

- Знаю, что про меня думали, когда я уезжал в "Рейнджерс", знаю некоторые разговоры. Для меня больше значит то, что удалось проявить себя. Я всегда нормально относился к конкуренции, никогда ее не боялся. Стараюсь играть в свою игру, выполнять свою работу. Я же не пойду ломать человека на тренировке из-за боязни конкуренции (улыбается). Главный тренер сам знает, кого ставить в состав и сколько времени ему проводить на площадке.