Павел Бучневич: "Виньо посмеялся над тем, что я не играл в плей-офф НХЛ"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после победы над "Монреалем" (3:1) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ подчеркнул, что на данный момент чувствует себя более уверенно, чем в заключительной части регулярного чемпионата. По словам российского форварда, сейчас он действует более раскрепощенно.

- Игра в плей-офф сильно отличается от регулярки - здесь стараешься сыграть проще в своей зоне, - сказал Бучневич в интервью официальному сайту НХЛ. - Нынешние партнеры по звену подбадривают меня. Они говорят, чтобы я не отбрасывал шайбу, держал. Играю более раскрепощенно, чем в конце сезона.

Задачи на плей-офф? Не было. Виньо спросил, играл ли я в плей-офф. Я ответил, что в НХЛ - нет, в КХЛ - да. Он посмеялся, что-то сказал и ушел.

Адаптация к плей-офф? Первая смена была очень тяжелой. Здесь другие скорости. Я много не играл, только тренировался. Потом пару раз воткнулся, пошел адреналин, и начал играть спокойно.

Напомним, что в следующем раунде Кубка Стэнли "Рейнджерс" встретится с победителем пары "Оттава" - "Бостон" (3-2).