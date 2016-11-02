Павел Бучневич: "В "Рейнджерс" требуют, чтобы не "косячил" в обороне"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич подчеркнул, что команда одержала победу над "Сент-Луисом" (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря слаженной игре в обороне. Форвард, перебравшийся в клуб из Нью-Йорка в 2016 году, отметил, что на него давит отсутствие забитых голов.

- За счет чего удалось победить? У нас хорошая система игры в обороне, - сказал Бучневич в интервью официальному сайту НХЛ. - Мы знаем, что нужно делать, сложно пройти среднюю зону и пробросить туда шайбу. Хорошо действовал Лундквист. Вообще, если есть моменты, вратари "подтаскивают". У нас получается игра, мы побеждаем и много забрасываем.

Я долго не могу забить, хоть и имею моменты. Это напрягает. Партнеры видят, что я нервничаю и подбадривают. Как говорится, первый гол он трудный самый. Долго не мог забить и в Питере. Не знаю. Может быть адаптация. Спасибо одноклубника, которые выводят на бросок, но не получается забить.

Как изменилась игра в связи с адаптацией? Стараюсь пока действовать проще, боюсь ошибиться. Требования? От молодого хотят, чтобы лучше оборонялся, не "косячил" в защите. Одноклубники подсказывают и подбадривают. Надеюсь, что голы скоро придут.