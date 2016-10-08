Павел Бучневич: "В НХЛ всегда надо идти в отбор, даже если шансов на успех не очень много"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич подчеркнул в интервью "СЭ", что ему было трудно в тренировочном лагере нью-йоркской команды. В пятницу генеральный менеджер клуба Джефф Гортон объявил, что российский нападающий попал в окончательный состав.

– Это ваш первый тренировочный лагерь за океаном. Чем удивил? - вопрос Бучневичу.

– О, тут вообще нет раскачки. В первый день сложнейшие тесты. Не сдал – поехал в АХЛ. Затем сразу лед. Причем после первой тренировки я еле возвращался в раздевалку.

– Почему?

– Очень тяжело было. Вроде бы 45 минут, на льду четыре звена, а никакой передышки. Но к третьему занятию вкатываешься и привыкаешь. Да, еще забыл добавить, что перед ледовой тренировкой – видео, где нам объясняют, над чем работать. Видео во время заливки льда, а потом уже 45 минут работаем над тактикой. Так что первое время я проводил на стадионе по четыре часа. Там же еще зал, но зал не такой сложный, как в России.

– Есть что-то в игре, к чему вам пришлось привыкать?

– Всегда надо идти в отбор, давить на соперника, даже если шансов на успех не очень много.

– Вы только в пятницу забросили первую шайбу.

– Это ничего не означает. Допустим, в прошлой встрече с "Филадельфией" у меня было два хороших момента. Просто не получалось немного. Но теперь все пошло. Жаль только, что последнюю игру с "Флайерз" мы проиграли. Пошли удаления, соперник забил, все как-то развалилось. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Бучневича