Павел Бучневич: "В этом году я чувствую себя уверенней, верю в свои силы"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметил, что подготовился к этому сезону лучше. В прошлом году, по словам хоккеиста, ему мешала нервозность. Напомним, что на его счету в прошлом сезоне 20 (8+12) очков в 41 встрече.

– У меня выдалось хорошее лето в этом году, – цитирует NY Post Бучневича. – Обычно с травмами я никогда не был готов на сто процентов. В этом году я много тренировался и чувствовал себя здоровым. Я более уверен в своей игре, верю в свои силы. В прошлом сезоне я очень много нервничал.