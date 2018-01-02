Павел Бучневич: "У меня во втором периоде замерзли ноги"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после "Зимней классики" с "Баффало" (3:2 ОТ) отметил, что по ходу встречи он замерз. Форвард провел на льду около 12 минут, нанес 2 броска, но очков не набрал.

– Дул приличный ветер и на льду было прохладно, – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. – У меня во втором периоде замерзли ноги.

Напомним, что на стадионе "Сити-Филд", где прошла встреча, была зафиксирована температура воздуха "-6" градусов Цельсия. Это вторая по минимуму температура проведения такого матча. Самая холодная "Зимняя классика" прошла в 2014 году. Тогда игра проходила в Мичигане при температуре "-11" градусов.