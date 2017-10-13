Павел Бучневич: "Тренер "Рейнджерс" надеется, что я могу играть больше, чем 41 матч за сезон"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич надеется, что травмы остались позади. По словам форварда, который в минувшем сезоне пропустил коло двух месяцев из-за повреждения спины, тренер ньюйоркцев Ален Виньо рассчитывает на него.

– Посмотрим, что будет дальше. Буду хорошо играть – будут доверять, – приводит Nhl.com/ru слова Бучневича. – Конечно, хотелось бы остаться повыше в звеньях.

Первую часть межсезонья я просто реабилитировался: массажи, процедуры. А дальше начал собственно готовиться к чемпионату. Просто некоторые упражнения по рекомендации врачей делаю до сих пор.

Тренер ждет, что я буду помогать команде. Что сумею оставаться здоровым и буду играть больше, чем 41 матч.

Напомним, что в минувшем сезоне Бучневич в регулярном чемпионате НХЛ провел в составе "Рейнджерс" 41 матч и набрал 20 (8+12) очков. В плей-офф форвард вышел на лед в пяти встречах и набрал один (0+1) балл.