Павел Бучневич: "Стараюсь во всем помогать Наместникову"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич рассказал, что несколько раз ужинал с новым одноклубником Владиславом Наместниковым, который перешел в клуб из "Тампа-Бэй". Хоккеист выразил уверенность, что у Наместникова получится продемонстрировать свою лучшую игру в Нью-Йорке.

– Познакомились, общаемся, стараюсь во всем ему помогать, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Бучневича. – Уже сходили пару раз поужинать вместе. Он спокойный парень, немного молчаливый. Я интересовался у него "Тампой", он спрашивал про "Рейнджерс". Какие-то бытовые вещи обсудили. Я понимаю по себе, как это сложно – приехать в коллектив, где никого не знаешь.

Он играет примерно в такой же хоккей, что и я, и другие парни вроде Мики – комбинационный. Может бросить, умеет отдать. Это сразу видно. Я думаю, он покажет себя здесь.