Павел Бучневич: "Рейнджерс" еще рано играть с "Питтсбургом"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич после победы над "Монреалем" (3:1) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ сообщил, что даже не думал об игре в следующей стадии турнира. По его словам, команда будет стараться выиграть, чтобы порадовать своих болельщиков.

- Мысли о следующем сопернике? А я даже не знаю, с кем нам предстоит сыграть, - сказал Бучневич в интервью пресс-службе НХЛ. - "Питтсбург"? Нет, с ними еще рано. Будем готовиться. Тренеры скажут, что нужно делать. Будем стараться победить, чтобы порадовать болельщиков.

Напомним, что в следующем раунде Кубка Стэнли "Рейнджерс" встретится с победителем пары "Оттава" - "Бостон" (3-2).