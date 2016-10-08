Павел Бучневич: "Последний раз получал зарплату в СКА"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич подчеркнул в интервью "СЭ", что еще не получал зарплату в нью-йоркской команде. В пятницу генеральный менеджер клуба Джефф Гортон объявил, что российский нападающий попал в окончательный состав.

– Правда, что игрокам в НХЛ не платят зарплату во время тренировочного лагеря? - вопрос Бучневичу.

– Чистая правда. Я последний раз получал зарплату в СКА.

– Тяжело вам?

– Прорвемся. Да я шучу, никаких проблем нет. Тут же суточные платят на обеды, так еще и остается. Плюс во время лагеря завтрак на арене. Обедаешь и ужинаешь ты сам. Выбираешь место и идешь туда.

– Вы же местные рестораны не знаете.

– Смотрю отзывы в интернете, да иногда с партнерами хожу, которые лучше разбираются. Но ужины, в основном, по отзывам. Правда, один раз меня это не спасло. Пришел в какой-то ресторан, мне дали салат и пасту, так к последнему я не притронулся. Уже на салате понял, что здесь что-то не так. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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